أحنا مش بنهزر.. أقوى تحذير من الديمقراطيين لـ ترامب

حذر الديمقراطي آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، قائلا "نحن لا نعبث هنا" بشأن مسألة استجواب الرئيس دونالد ترامب، حيث أعلن أن سسيطلبون المزيد من الوثائق حول المكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب مع نظيرة الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول تورط هانتر نجل المرشح الديمقراطي المحتمل جو بايد في قضايا فساد.



وفي وقت سابق، اعترف مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أنه استمع إلى المكالمة الهاتفية بين ترامب وزيلينسكي للتحقيق حول بايدن ونجله.



زمن المتوقع أن يلتقي المفتش العام بوزارة الخارجية مع موظفي اللجان الرئيسية في الكابيتول هيل، مقر الكونجرس، خلال ساعات لتبادل الوثائق المتعلقة بما يسمى بفضيحة أوكرانيا.