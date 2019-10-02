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اقتصاد

بورصة دبي تتصدر الخسائر مع تراجع الخليج اقتداء بالأسواق العالمية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:00 م
بورصة دبي
بورصة دبي
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رويترز
تراجعت أسهم الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، مواكبة تراجعا في أسواق الأسهم العالمية، مع تضرر دبي على وجه الخصوص في ظل انخفاض أسهم الشركات العقارية انخفاضا حادا.

وتراجعت أسواق الأسهم العالمية بعد بيانات أظهرت أن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة انكمش في سبتمبر لأقل مستوياته فيما يزيد على عشر سنوات مع مزيد من التدهور في أوضاع الشركات، وسط توترات تجارية بين الصين والولايات المتحدة. وانكمشت أنشطة التصنيع في منطقة اليورو أيضا بأكبر وتيرة في سبع سنوات تقريبا الشهر الماضي، بحسب مسح نُشر أمس الثلاثاء أشار إلى أنه لن يكون هناك تحسن قريبا.

وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا 1.3 بالمئة، مواصلا خسائره للجلسة الثانية مع هبوط جميع أسهم الشركات العقارية عليه. وتراجع سهم إعمار العقارية القيادي 4.8 بالمئة، مسجلا أدنى مستوياته منذ 27 يونيو، ونزل سهم وحدتها مجموعة إعمار مولز 1.6 بالمئة.

وأظهر مسح لرويترز في سبتمير أن أسعار العقارات في دبي هبطت بين 25 و35 بالمئة منذ منتصف 2014، ويتوقع المحللون مزيدا من الانخفاض هذا العام والعام القادم، وسط تباطؤ الاقتصاد وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9 بالمئة مع تراجع أسهم جميع البنوك عليه. وهبط سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة ونزل سهم الاتصالات السعودية 2.4 بالمئة. وشهد اقتصاد السعودية تباطؤا حادا في الربع الثاني من العام في ظل انخفاض إنتاج النفط في أكبر بلد مصدر للخام في العالم، حسبما أظهرته بيانات حكومية يوم الاثنين، وهو ما أثار المخاوف من انكماش اقتصادي هذا العام.

علاوة على ذلك، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للسعودية إلى ‭‭A‬‬ من ‭A+‬ يوم الاثنين، عازية ذلك إلى تزايد التوترات الجيوسياسية والعسكرية في الخليج بعد هجوم على منشأتي نفط سعوديتين وتدهور في مركز المملكة المالي.

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان إن قرار فيتش جاء "متعجلا"، ولم يأخذ في الحسبان الخطوات التي أخذتها الرياض للحفاظ على إمدادات النفط العالمية. وطلبت من الوكالة إعادة النظر في خفض التصنيف.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 بالمئة، مع تراجع 28 سهما من أسهمه الثلاثين. وهبط سهم الشرقية للدخان 2.7 بالمئة، في حين هوى سهم السوديدي إليكتريك 4.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين المصريين باعوا أسهما أكثر مما اشتروا في السوق.

وهبط مؤشر بورصة قطر 0.7 بالمئة مع تراجع سهم صناعات قطر، ذي الثقل، 1.4 بالمئة وانخفاض سهم مسيعيد للبتروكيماويات 2.4 بالمئة.

ونزل المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 بالمئة، مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي. وانخفض سهم مجموعة اتصالات 1.3 بالمئة وتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 1.8 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. انخفض المؤشر 0.9 بالمئة إلى 7984 نقطة.

أبوظبي.. هبط المؤشر 0.5 بالمئة إلى 5031 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 1.3 بالمئة إلى 2744 نقطة.

قطر.. نزل المؤشر 0.7 بالمئة إلى 10360 نقطة.

مصر.. انخفض المؤشر 0.8 بالمئة إلى 14381 نقطة.

البحرين.. هبط المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1514 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 4025 نقطة.

الكويت.. انخفض المؤشر 0.7 بالمئة إلى 6120 نقطة.
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