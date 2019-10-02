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أخبار البلد

"الأعلى للإعلام" يوقف تراخيص مزاولة البث لقنوات بانوراما.. ويكشف الأسباب

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:07 م
الكاتب الصحفى مكرم
الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد
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حمادة خطاب
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام إيقاف ترخيص مزاولة نشاط البث الفضائي لقنوات بانوراما الفضائية المملوكة لشركة بانوراما للانتاج الاعلامي لمدة ستة أشهر.

وكشف المجلس في بيان له منذ قليل، ان الوقف جاء بناء علي توصية لجنة الشكاوي بالمجلس باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تحايل هذه القنوات بالتلاعب في نقل البث عبر الترددات المخصصة لها عبر قمرين صناعيين وقيامها بالقرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية للآخرين وعرض هذه المواد عبر ترددات خاصة بها بقمر صناعي خارج الجمهورية ودمجها مع الترددات الخاصة بها علي القمر الصناعي نايل سات.

وتابع بيان المجلس أن ذلك بالإضافة لقيامها بتغيير شكل شعارها باستمرار للتحايل بأن هذه القنوات ليست هي القنوات المقرصنة, ومخالفة المعايير والاكواد وهو ما اعتبره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخالفة جسيمة اعمالا لنص المادة السادسة من لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها علي الجهات الخاضعة لاحكام القانون 180 لسنة 2018بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
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