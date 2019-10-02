الأرض تقابل الوحش.. أندروميدا تبتلع مجرة درب التبانة.. فيديو وصور





وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هذا يعنى أن "أندروميدا" ابتعلن المجرات الصغير خلال العشرة مليارات عام الأخيرة، وتوصل العلماء إلى نظرية أنه يمكنها أن تبتلع الأرض، وتوقعوا أن المجرة، التي تم اكتشافها منذ 15 عاما، سوف تستغرق 4 مليارات عام قبل أن تلتهم الأرض وكواكب المجموعة الشمسية.وحذر العلماء من أن نتيجة التصادم بين المجرتين يمكن أن تكون كارثية وتدمر الكواكب والنجوم في كل من المجرات إذا تحطمت معا أو تقترب من بعضها البعض، فيما وصفته "ديلي ميل" بمشاهد يوم القيامة.وقال دوجال ميكي، الأستاذ في الجامعة الوطنية بأستراليا، إن درب التبانة على طريق التصادم مع أندروميدا خلال 4 مليارات عام، موضحا أن معرفة طبيعة الوحش التي تواجهه مجرتنا مهم في معرفة مصيرها.