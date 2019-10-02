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منوعات

الأرض تقابل الوحش.. أندروميدا تبتلع مجرة درب التبانة.. فيديو وصور

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:29 م
مجرة درب التبانة
مجرة درب التبانة
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مروة إبراهيم
حذر العلماء من أن مجرتنا "درب التبانة" مهددة بأن تبتلعها مجرة "أندروميدا" القريبة، والتي ابتعلت الأنظمة الشمسية الصغيرة على مدار مليارات السنين.

ورسم العلماء خريطة لأندروميدا، التي يبلغ حجمها ضعف حجم مجرتنا، والمفارقة أنهم وجدوا بقايا مجرات أخرى تطفو داخلها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هذا يعنى أن "أندروميدا" ابتعلن المجرات الصغير خلال العشرة مليارات عام الأخيرة، وتوصل العلماء إلى نظرية أنه يمكنها أن تبتلع الأرض، وتوقعوا أن المجرة، التي تم اكتشافها منذ 15 عاما، سوف تستغرق 4 مليارات عام قبل أن تلتهم الأرض وكواكب المجموعة الشمسية.

وحذر العلماء من أن نتيجة التصادم بين المجرتين يمكن أن تكون كارثية وتدمر الكواكب والنجوم في كل من المجرات إذا تحطمت معا أو تقترب من بعضها البعض، فيما وصفته "ديلي ميل" بمشاهد يوم القيامة.

وقال دوجال ميكي، الأستاذ في الجامعة الوطنية بأستراليا، إن درب التبانة على طريق التصادم مع أندروميدا خلال 4 مليارات عام، موضحا أن معرفة طبيعة الوحش التي تواجهه مجرتنا مهم في معرفة مصيرها.

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