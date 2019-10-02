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أخبار العالم

تظاهرات العراق..غلق المنطقة الخضراء لأجل غير مسمى واجتماع طارئ للرئاسيات الثلاثة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:36 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكر مصدر حكومي لقناة سكاي نيوز عربية أن الحكومة العراقية قررت إعادة إغلاق المنطقة الخضراء حتى إشعار آخر بسبب التظاهرات.

فيما يجري اجتماع طارئ للرئاسات العراقية الثلاث لبحث الاحتجاجات الشعبية المتزايدة.

وجاء قرار إعادة إغلاق المنطقة الخضراء، وهي مقر الحكومة الاتحادية، عقب محاولات اقتحامها من قبل آلاف المتظاهرين، والذين فرقتهم قوات الأمن.

ونقلت سكاي نيوز عن وسائل إعلام محلية أن المتظاهرين يحرقون الإطارات أمام مبنى الحكومة المحلية في البصرة.

فيما سقط قتيلان و30 جريحا في محافظة ميسان جنوب العراق بعد اشتباكات بين متظاهرين عراقيين وقوات الأمن.

كما تجددت التظاهرات في مناطق مختلفة من محافظة ذي قار جنوبي العراق، وفرضت السلطات العراقية خظر التجوال في ذي قار بعدما ارتفعت حصيلة ضحايا التظاهرات بها إلى 5 قتلى بينهم منتسب إلى الشرطة وإصابة 50 آخرين.

كما تجددت التظاهرات في مناطق مختلفة من محافظة ذي قار جنوبي العراق، وفرضت السلطات العراقية خظر التجوال في ذي قار بعدما ارتفعت حصيلة ضحايا التظاهرات بها إلى 5 قتلى بينهم منتسب إلى الشرطة وإصابة 50 آخرين.
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