بسبب التقصير.. إحالة 19 مسئولاً وموظفاً في الدقهلية للتحقيق

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على إحالة 19 مسئولا وموظفا بعدد من الوحدات المحلية بمنية النصر وطلخا ودكرنس للتحقيق بسبب التقصير والانصراف عن العمل بدون تصريح.





وكلف محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة منية النصر بإنارة طريق البحر الرئيسي من كوبري جعفر حتى كوبري الطاهري .





ووجه شاروبيم بإجراء التحقيق مع رؤساء أقسام إيرادات النظافة والقسم الهندسي والبيئة ومسئولي المعدات والإشغالات بالوحدة المحلية بديسط مركز طلخا، لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه متأخرات النظافة ومخالفة شروط الترخيص، ووجود إشغالات، ووجود حالات هدم بدون ترخيص.





وإحالة رؤساء أقسام الهندسي ورخص المحلات والإيرادات بالوحدة المحلية ببرمال الجديدة مركز منية النصر للتحقيق للتراخي في منع التعدي على الشارع وعدم تحصيل رسوم تأمين كاميرات وعدم تحصيل تكاليف الإزالة لـ 6 حالات إشغالات.





وإحالة رئيسي قسم الرخص والقسم الهندسي بالوحدة المحلية بأشمون الرمان مركز دكرنس للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مغاسل السيارات التي تعمل بدون ترخيص، وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفة شروط الترخيص.



