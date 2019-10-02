حملة بلدى أمانة بالبحيرة تنفى شائعات الإرهابية عن رفع الدعم

شهدت محافظة البحيره اليوم الأربعاء فعاليات اليوم الرابع لحملة طرق الأبواب التى يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية فى وقت واحد تحت شعار " بلدي أمانة" لتوعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة في المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر والتصدى لمخاطر الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.



ونفى القائمون على الندوة الشائعات التى تروجها الجماعة الإرهابية وقنوات الإعلام المؤيدة لها والمعادية لمصر حول رفع الدعم عن رغيف الخبز والتموين، مؤكدين على إهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للأسر غير القادرة ومحدودى الدخل.



وأكدت المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة أن حملة "بلدى أمانة" تواصل خطواتها بنجاح منقطع النظير على مدار الأربع ايام بمشاركة وإستجابة وترحيب من جميع مواطنى محافظة البحيرة بالقرى وتوابعها وبالمدن وسط توالى الآلاف من دعوات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال الجيش والشرطة فى جو يسوده الأمن والأمان.



وأضافت "رشاد" ان الحملة نجحت اليوم الأربعاء فى الوصول إلى عدد 44 ألف فرد من الفتيات والسيدات والرجال فى 12 قرية بمعدل قرية بكل مركز بمحافظة البحيرة وهى قرى "الجرف بمركز ادكو، محلة ثابت بمركز الرحمانية، اورين بمركز شبراخيت, زهره بمركز كفر الدوار, زاويه الحمرة بمركز كوم حمادة، نديبه بمركز دمنهور، جواد حسنى بمركز ابو حمص، حي سكنيده ببندر دمنهور، الكوم الاخضر بمركز حوش عيسي ، الموازنه بمركز رشيد، القبطان بمركز المحموديه، كوم الفرج بمركز ابو المطامير" وذلك بمساعدة الرائدات الريفيات والواعظات والراهبات واعضاء فرع المجلس بالمحافظة.



واشارت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة إلى تنظيم ندوة على هامش حملة " بلدى أمانة " بقرية اورين بمركز شبراخيت للتوعية بإنجازات الدولة ومشروعاتها القومية والعائد الذى تستفيد منه الأجيال القادمة والانجازات التى حققتها الدولة فى عهد السيسى لمحدودى الدخل وغير القادرين.