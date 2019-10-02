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فن

شيري عادل تهنئ خالد سليم بعيد زواجه

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:38 م
شيرى عادل
شيرى عادل
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قسم الفن
هنأت الفنانة شيري عادل الفنان خالد سليم بعيد زواجه ونشرت صورة تجمع بين "خالد" وزوجته في خاصية "الاستوري" علي حسابها الشخصي عبر موقع "انستجرام" معلقة عليها "عيد زواج سعيد".

وكان آخر أعمال شيري عادل، ظهورها في إحدى الحلقات من مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني.

ونشأت قصة حب بين شيري عادل ومعز مسعود خلال كواليس مسلسل "السهام المارقة"، وأعلن بعدها الثنائي الأكثر جدلا في مصر زواجهما، الذي لم يكن مقبولا ومرحبا به من جمهور الفنانة أو محبي الداعية الإسلامي.
شيري عادل تهنئ خالد سليم بعيد زواجه
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