جامعة الفيوم: حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الحاسبات والمعلومات

شهدت الدكتورة نبيلة محمد حسن عميد كلية الحاسبات والمعلومات فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد والذى نظمته إدارة رعاية الشباب بكلية الحاسبات والمعلومات بحضور الدكتور أحمد حسنى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتور محمد خفاجى قائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور شيرين طايع قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور سمية السيد قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.



رحبت د نبيلة حسن بالطلاب الجدد والقدامى بكلية الحاسبات والمعلومات وأكدت أن الكلية تقوم بدورها على أكمل وجه فى وضع الطالب على المسار الصحيح تجاه مستقبله من خلال توفير دورات تدريبية وبرامج تكنولوجية حديثة لتأهيله لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل المتجددة,



كما صرحت بأن إدارة الكلية تحرص على تحقيق الاستفادة القصوى للطلاب وذلك من خلال توقيع عدد من الإتفاقيات مع عدد من الجهات أهمها : ( اتفاقية Cisco بالتعاون مع وزارة الاتصالات , اتفاقية بالتعاون مع شركة هواوى العالمية , اتفاقية رواد تكنولوجيا المستقبل ) .



وتقدم د أحمد حسنى بالشكر والتقدير لإدارة الكلية المتمثلة فى عميد الكلية والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مشيرا ً أن كلية الحاسبات والمعلومات من الكليات التى لها دور متميز فى عمل إتصال رقمى بين كليات وإدارات الجامعة , كما أكد أن الحياة الجامعية مليئة بالعديد من الأنشطة الطلابية المختلفة وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة متمنيا ً للطلاب الجدد والقدامى عام جامعى موفق.



كما أكد د محمد خفاجى أن كلية حاسبات والمعلومات تعتبر كلية الإبداع والإبتكار وتعد من الكليات التى لا تعتمد على الدراسة التقليدية موجها ً الطلاب الجدد بضرورة المشاركة فى الأنشطة الطلابية الرياضية والفنية المختلفة لأنها تساهم بشكل كبير فى بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته فى الحياة العلمية والعملية أيضا ً .



وأضافت د شيرين طايع أن الدراسة بالكلية وحدها لا تكفى لمنح خبرات ومهارات علمية لطلابها بل يجب الإهتمام بالمشاركة فى الدورات التدريبية المتخصصة والبرامج التكنولوجية الحديثة سواء التى توفرها الكلية أو التى تمنحها مراكز التدريب الخارجية.



كما أوضحت د سمية السيد أن كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم تعد من الكليات المميزة على مستوى الجامعات المصرية لحصولها على الإعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد وهذا ما يجعل طلابها مؤهلين بشكل كبير للإندماج فى سوق العمل والقدرة على التنافس فى المجالات التكنولوجية المتنوعة , كما دعت الطلاب إلى المشاركة فى أنشطة الخدمة العامة التى تنمى مهارات الطلاب فى خدمة المجتمع المحلى أثناء دراستهم .



وأشار د. وائل طوبار أن مشاركة الطلاب فى الأنشطة الطلابية لها دور هام فى زيادة رصيدهم فى العلاقات الإنسانية والحياتية وحتى بعد التخرج والإندماج فى الحياة العملية.