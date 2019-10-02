الشوط الأول.. زينيت يتفوق على بنفيكا بهدف في دوري أبطال أوروبا

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي زينيت سان بطرسبرج الروسي وبنفيكا البرتغالي ، بتقدم زينيت بهدف نظيف ، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.



سجل أرتيم دزيوبا هدف المباراة الوحيد حتى الآن ، في الدقيقة 22 ، بعد خطأ دفاعي فادح للاعبي بنفيكا ، لينتهي الشوط الأول بتقدم زينيت بهدف نظيف.



وفي نفس المجموعة ، تقدم ليون على لايبزيج بهدف نظيف في المباراة التي تقام الآن.

