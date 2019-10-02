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رياضة

الشوط الأول.. زينيت يتفوق على بنفيكا بهدف في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:59 م
دزيوبا
دزيوبا
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي زينيت سان بطرسبرج الروسي وبنفيكا البرتغالي ، بتقدم زينيت بهدف نظيف ، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

سجل أرتيم دزيوبا هدف المباراة الوحيد حتى الآن ، في الدقيقة 22 ، بعد خطأ دفاعي فادح للاعبي بنفيكا ، لينتهي الشوط الأول بتقدم زينيت بهدف نظيف.

وفي نفس المجموعة ، تقدم ليون على لايبزيج بهدف نظيف في المباراة التي تقام الآن.
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