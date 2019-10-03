Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

بيت الأشباح يعود للمسرح العائم الأحد المقبل

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:22 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تستعد لإعادة تقديم العرض المسرحي "بيت الأشباح" من إنتاج الفرقة على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل، ابتداءً من الأحد الموافق ٦ أكتوبر الجاري حيث يقدم العرض أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع في تمام السابعة مساء.

يذكر أن العرض تمثيل مجموعة من طلبة الدفعة الأولى من ورشة " إبدأ حلمك " والتي تقيمها فرقة مسرح الشباب ، وهو أول عرض احترافي لهم ،وشهد العرض إقبالا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه يونيو الماضي.

جدير بالذكر ان المسرح مزود بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة و شاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الاشارة ، تم تنفيذها بدعم ورعاية مؤسسة اسمعونا.

"بيت الأشباح " تأليف وإخراج محمود جمال حديني ، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة ، وبطولة  30 شاب من خريجي الدفعة الاولي لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " ، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيت الأشباح يختتم عروضه على المسرح العائم بالمنيل غدا

بدء الموسم الثالث من بيت الأشباح على العائم الصغير

بالمجان.. 12 عرضا مسرحيا ضمن فعاليات مهرجان القومي للمسرح.. تعرف عليها

4 عروض لـ بيت المسرح بالمجان.. اليوم

طرح استمارات التقدم لورشة مسرح الشباب ابدأ حلمك الدفعة الثالثة

المسرح سلاح الدولة في مواجهة الظلام.. إطلاق ورشة ابدأ حلمك لاكتشاف المواهب

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث.. تفاصيل قتل طبيب اسنان بالجيزة.. زوجان نصبا على المواطنين فى 35 مليون جنيه.. الحرامى اهو.. كلمة تسببت فى ذبح أسرة أبو النمرس

صلاح يقتحم المنافسة.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثانية

متحدث الجيش الليبي يوجه طلبا عاجلا للمجتمع الدولي

مغامر سعودي يتحدى الجن.. ويحكي عن حقيقة مقابلته لهم

بفستان زفاف.. منة فضالي تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة

حافية القدمين.. ناهد السباعى ترقص وتغنى على أغنية شبرقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان وإكسسوارات لافتة.. أمينة خليل تتألق بإطلالة عصرية ..صور

فستان مكشوف وقبعة.. ريم مصطفى بإطلالة عصرية في الجونة

هازال كايا الشهيرة بـ نهال التركية تتألق في آخر أشهر حملها ..صور