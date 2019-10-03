بيت الأشباح يعود للمسرح العائم الأحد المقبل

قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تستعد لإعادة تقديم العرض المسرحي "بيت الأشباح" من إنتاج الفرقة على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل، ابتداءً من الأحد الموافق ٦ أكتوبر الجاري حيث يقدم العرض أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع في تمام السابعة مساء.





يذكر أن العرض تمثيل مجموعة من طلبة الدفعة الأولى من ورشة " إبدأ حلمك " والتي تقيمها فرقة مسرح الشباب ، وهو أول عرض احترافي لهم ،وشهد العرض إقبالا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه يونيو الماضي.





جدير بالذكر ان المسرح مزود بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة و شاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الاشارة ، تم تنفيذها بدعم ورعاية مؤسسة اسمعونا.



