جه يكحلها عماها.. مصطفى أبو تورتة يكشف حقيقة كل ما حدث في خطوبته..شاهد

بعد أن اشتعلت موقع التواصل الاجتماعى بالقصة التى نشرتها فتاة عن خطيبها الذى تركها فجأة هو وأسرته فى قاعة الحفلات دون إتمام الخطبة مبررا أن خاله مريض، واتهم بسرقة عدد من "تورت" الحفل قبل المغادرة.
قام الشاب مصطفى بالرد على كل ما وجه له على السوشيال ميديا " بالنسبة للناس اللي بتقول مصطفى خد التورتة وقلب... أنا مقلبتش ده مبدئيًا موضوع الذهب أنا رجعتهم أنا كنت جايب الجرام بـ 625 جنيه، وغلى بقى سعره 775 كانت مصلحة بنت حرام".
وعن شهرته مصطفى أبو تورتة على مواقع السوشيال ميديا تابع،" أنا مش كده ده كان عيد ميلاد خالي ومجاش الفرح وكان لازم أدخل عليه بحاجة عشان الناس اللي بتتريق وفرحانة بمصطفى أبو تورتة.. أنت لو جاتلك مصلحة الدهب دي لازم تبيع أى حد".