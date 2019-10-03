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فن

شاهد.. رانيا يوسف تعلق على قبلة أحمد الفيشاوى لزوجته أمام الجماهير

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:21 ص
رانيا يوسف واحمد
رانيا يوسف واحمد الفيشاوى
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القسم الميدانى
نشرت إحدى صفحات محبى الفنان احمد الفيشاوى فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وظهر الفنان احمد الفيشاوى وهو يقبل زوجته قبلة ساخنة.

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

الصلاه على النبى - قمرات - وحشنيي

وعلقت الفنانة رانيا يوسف : 👍👍👍❤❤❤

يذكر ان اخر اعمال احمد الفيشاوي بطولة فيلم ولاد رزق 2 مع الفنان احمد عز وعمرو يوسف واحمد داود وكريم قاسم من اخراج طارق العريان.
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❤️

A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial) on

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