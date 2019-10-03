شاهد.. رانيا يوسف تعلق على قبلة أحمد الفيشاوى لزوجته أمام الجماهير

نشرت إحدى صفحات محبى الفنان احمد الفيشاوى فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .وظهر الفنان احمد الفيشاوى وهو يقبل زوجته قبلة ساخنة.وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :الصلاه على النبى - قمرات - وحشنييوعلقت الفنانة رانيا يوسف : 👍👍👍❤❤❤يذكر ان اخر اعمال احمد الفيشاوي بطولة فيلم ولاد رزق 2 مع الفنان احمد عز وعمرو يوسف واحمد داود وكريم قاسم من اخراج طارق العريان.