شاهد.. رانيا يوسف تعلق على قبلة أحمد الفيشاوى لزوجته أمام الجماهير

نشرت إحدى صفحات محبى الفنان احمد الفيشاوى فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .
وظهر الفنان احمد الفيشاوى وهو يقبل زوجته قبلة ساخنة.
وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
الصلاه على النبى - قمرات - وحشنيي
وعلقت الفنانة رانيا يوسف : 👍👍👍❤❤❤
يذكر ان اخر اعمال احمد الفيشاوي بطولة فيلم ولاد رزق 2 مع الفنان احمد عز وعمرو يوسف واحمد داود وكريم قاسم من اخراج طارق العريان.
وظهر الفنان احمد الفيشاوى وهو يقبل زوجته قبلة ساخنة.
وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
الصلاه على النبى - قمرات - وحشنيي
وعلقت الفنانة رانيا يوسف : 👍👍👍❤❤❤
يذكر ان اخر اعمال احمد الفيشاوي بطولة فيلم ولاد رزق 2 مع الفنان احمد عز وعمرو يوسف واحمد داود وكريم قاسم من اخراج طارق العريان.