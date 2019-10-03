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منوعات

هتحس تاني.. ابتكار طرف صناعي يمكنه الشعور عند لمس الأشياء

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:34 ص
طرف صناعي تكنولوجي
طرف صناعي تكنولوجي
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عزة عاطف
أصبح تصنيع الأطراف الصناعية بمثابة أمل لكل من يعاني من "بتر" في جزء من الجسد، كالأذرع والسيقان وغيرها، حيث اجتهد العلم والعلماء في تطوير آلات تعوض فقدان الأطراف، ليستخدمها الأشخاص في قضاء أغراضهم اليومية، لكن يتبقى شئ واحد وهو الإحساس بالأشياء عند لمسها.

لكن الباحثون قاموا بحل المشكلة مما سمح للناس أن يشعروا في كل مرة تضغط فيها قدمهم الاصطناعية على الأرض أو تميل الركبة إلى المشي، تقوم هذه الساق الاصطناعية الجديدة بذلك عن طريق إرسال إشارات كهربائية إلى 4 أقطاب كهربائية يتم زرعها جراحيًا في العصب الظنبوبي في فخذ الشخص .

فالعصب هذا هو المسئول عن الشعور من القدم والساق السفلى، لذلك يمكن تنشيطه للقيام بنفس الشيء من أجل الساق المعدنية والقدم المطاطية مع ثمانية مجسات متصلة، تم تجربة الساق مع 3 أشخاص يعانون من بتر الركبة، وقد تمكنوا من تسلق السلالم بنسبة 30% وتجنب التعثر فوق العقبات غير المرئية.

وقال «ديوريكا ريزانوفيتش» وفقًا للدايلي ميل أحد مبتوري الأطراف الذي فقد ساقه في حادث دراجة نارية: "بعد كل هذه السنوات شعرت بساقي وقدمي مرة أخرى، كما لو كانت ساقي الحقيقية".
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