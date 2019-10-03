روما يخشى مفاجآت وولفسبيرجر النمساوي في الدوري الأوروبي

يحل فريق روما الإيطالي ضيفا ثقيلا على نظيره وولفسبيرجر النمساوي، اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الدروي الأوروبي.



ويسعى فريق روما للفوز الثاني على التوالي في درو المجموعات، بينما يطمح وولفسبيرجر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ذئاب إيطاليا.



وكان روما اكتسح باشاك شهير التركي برباعية نظيفة في الجولة الماضية، بينما فجر وولفسبير مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بأربعة أهداف دون رد.



ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد مع الكمار الهولندي، وأرسنال مع ستاندر دو لياج البلجيكي، وروما مع وولفسبيرجر النمساوي، وسبورتنج براجا لبرتغالي، مع سلوفان السلوفيني، ولاتسيو الإيطالي، مع رين الفرنسي.

