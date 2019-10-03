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رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك ومصر المقاصة قبل اللقاء المرتقب في الدوري

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:23 ص
الزمالك ومصر المقاصة
الزمالك ومصر المقاصة
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عبدالله هشام
يحلّ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفا على منافسه فريق مصر المقاصة اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً باستاد السلام في ثاني جولات الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلاً من: 

حراسة المرمى: محمد عواد 
الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز
الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود شيكابالا - أشرف بنشرقي - محمد أوناجم
الهجوم: مصطفى محمد

بينما من المتوقع أن يخوض أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة اللقاء بتشكيل يضم: 

حراسة المرمى: محمود حمدي 

الدفاع: أحمد عبد العزيز مودي - عاصم سعيد - حسني فتحي - أحمد محسن
الوسط: خالد أوتشو - صلاح ريكو - محمد إبراهيم - بولان فوافي
الهجوم: أودو موسيس - عمرو مرعي
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