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أصل الحكاية

الحزن يخيم على السعودية.. مقتل الفغم.. حريق قطار الحرمين.. انتحار فتاة بجامعة جدة.. وطالب ينهى حياه زميله بسبب مشاجرة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:31 ص
السعودية - أرشيفية
السعودية - أرشيفية
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مــــيـــــــــس رضـــــــــا
حالة من الحزن يعيشها السعوديون بعدما شهدت المملكة عددا من الأحداث المفجعة بداية من الأسبوع الجاري حتى نهايتها، بدأت بنبأ مقتل اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان والذى أدمى قلوب السعوديين لرحليه واحتل مساحة واسعة من اهتمام الإعلام العربي والدولى، ما إن لبثت ساعات قليلة ليعلن نبأ حريق ضخم نشب بمحطة قطار الحرمين بجدة، واعقبه مجموعة من الأنباء غير السارة، ما دفع مجموعة من المغردين لإطلاق اسم "أسبوع الحزن"، 

و يستعرض موقع «صدى البلد»، الإخباري أحداث المملكة فى أسبوع:- 

مقتل اللواء عبد العزيز الفغم 

قتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ليل السبت/ الأحد، في مدينة جدة.

وكان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.

ونعى الفقيد عدد من أقاربه وأصدقائه ومشاهير ومسؤولين وآلاف المواطنين عبر موقع تويتر، حيث جرى تداول صور الفقيد مع عبارات النعي وأبيات الرثاء والدعوات له بالرحمة والمغفرة.

وكشفت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم الأحد، أن مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز جاء على إثر خلاف بينه وبين صديق له في منزل أحد أصدقائه، معلنة اسم القاتل.

حريق قطار الحرمين

وكانت محطة قطار الحرمين فى حى "السليمانية"، بمدينة جدة غربي السعوذية قد شهدت حريقا ضخما الأحد الماضى، فيما تدخلت فرق الدفاع المدني والإطفاء لمتابعة الحادث أودى بإنهيار المبنى كاملا .

من جهتها، أوضحت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، أن حريقًا وقع في محطة جدة، حوالي الساعة 12:35 ظهر اليوم، وفور وقوع الحريق باشر الدفاع المدني الحريق، ولا يزال التعامل معه قائمًا، ولا يوجد أي إصابات.


مصرع 4 سعوديين

فيما، لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب خامس، في حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق ”بيشة الجعبة“ بمحافظة ”بيشة“ التابعة لمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية.

وقال مصدر طبي إن كوادر الدفاع المدني أخلت جميع الوفيات والمصاب إلى مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة، بحسب ما نشر موقع ”عاجل“ المحلي.


واقعة معتز الحارثى تتكرر للمرة الثانية 

توفى طالب سعودي في المرحلة المتوسطة اليوم الثلاثاء، إثر مشاجرة وقعت بينه وبين زميله داخل مدرسة بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية.

وحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن ”بلاغًا ورد من مشرف أمن مستشفى الجامعة، يفيد بأن لديهم حالة إغماء لطفل (يبلغ من العمر 13 عامًا) من مدرسة أبي ذر الغفاري المتوسطة بحي المنتزهات، وأثناء الكشف عليه اتضح أنه متوفى“.

وذكر مدير المدرسة، في إفادته، أن ”الطفل المتوفى دخل في شجار داخل الفصل مع أحد زملائه وسقط على الأرض، وتسبب له السقوط بنزيف داخلي في الرأس“.

ونعت إدارة تعليم جدة في حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، الطالب المتوفى، مبينة أنه توفي إثر تدافع مع زميله صباح اليوم.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لإدارة التعليم إن ”طالبين يدرسان في الصف الأول المتوسط، وقع بينهما تدافع، نتج عنه سقوط الطالب الضحية، وتم نقله بواسطة الإسعاف إلا أنه توفي في الطريق“.

وفتحت إدارة التعليم تحقيقا في الحادثة لكشف ملابساتها الكاملة.

وكانت واقعة مقتل الطالب معتز الحارثي على يد زميله ”خنقًا“ إثر مشاجرة بينهما داخل أسوار مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية في الرياض، الشهر الماضي، أثارت غضبًا واسعًا بين ناشطين، دفعت الإدارة العامة للتعليم بالرياض إلى تشكيل لجنة تحقيق في القضية، إذ تم التحقيق مع عدة أشخاص على صلة بها.

انتحار طالبة فى جامعة جدة 

أقدمت طالبة سعودية على إنهاء حياتها بشكل مأساوى في جامعة جدة في المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء

وعثر على الطالبة منتحرة داخل إحدى دورات المياه ولم يكشف حتى الأن عن الملابسات التى دفعتها للخلاص من حياتها.


ونشر حساب الجامعة على "تويتر"، فإن الطالبة وجدت جثة هامدة داخل إحدى دورات المياه في مقر الطالبات الرئيسي بالفيصلية، حيث اتضح من التقرير الأمني أنها أقدمت على قتل نفسها.

وقال المتحدث باسم الجامعة عبدالمجيد الغامدي، إن الجامعة ”استدعت الجهات الأمنية والإسعاف، التي باشرت الحالة فورًا، كما تم استدعاء أسرة الطالبة.
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