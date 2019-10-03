متسرقش التورتة وتجري.. 5 طرق لإنهاء العلاقة العاطفية دون مشاكل

أصبح مصطفى، الخطيب السابق لنهال والمعروف على السوشيال ميديا بـ مصطفى أبو تورتة، الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعي في الـ 48 ساعة الماضية، لدرجة أنه تصدر قائمة البحث في جوجل، وقائمة التريند في تويتر، واتهمه الكثيرون بالتخاذل تجاه خطيبته في يوم خطبتهما.



وفي هذا السياق نرصد 5 طريق يمكنك بها إنهاء علاقة دون الوقوع في مشكلات كما حدث مع مصطفى أبو تورتة .



ويعد أنهاء العلاقة مع شريك الحياة من أصعب الأمور على كلا الطرفين لأن كل منهما سوف يتعرض للألم ، والشخص الذى ينهى العلاقة سوف يتغلب علي الأحساس بالذنب، ومع ذلك يجب عليك أخذ هذه الخطوة حتى لا تظل عالقًا داخل علاقة غير مريحة بالنسبة لك ولا تشعرك بالأمان، ولكن يجب عليك أنت وشريكك التحدث أولًا فى النقاط الغير جيدة بالنسبة لكل شخص من الطرف الأخر وبعد المحاولة وفشلها يجب عليك أختيار أفضل وأنسب طريقة لأنهاء العلاقة.



1- أختيار المكان والزمان المناسب

يجب على الطرف الذى يريد أنهاء العلاقة أن يختار مكان مناسب ومحايد ولا يشكل ذكريات بالنسبة للشخص الأخر ويفضل أن يكون هادئًا ، وأختيار زمان مناسب لا يشكل ضغوطات على الطرف الأخر او يكون يعانى من ألم بسبب أى مشاكل أخرى أو عمل



2- الاحترام

يجب على الطرف الذى يريد أنهاء العلاقة أن يكون محترمًا فى طريقتة وحديثه ولا يحاول إهانة أو إيذاء شريكه، ويكون صريحًا فى أسباب أنفصال العلاقة حتى يقدر الشخص الأخر على تجاوز هذه المشكلات ، والقدرة على تكوين علاقات أفضل فى المستقبل



3- التحدث وجهًا لوجهه

يفضل عند أنهاء أى علاقة أن نتحدث وجهًا لوجه بعض الأشخاص لا تريد أن تضع نفسها فى هذا الموقف لانه يسبب خجل بالنسبة لها ، ولكن مع ذلك لا يفضل إرسال رسالة نصية أو ترك رسالة مع صديق مشترك بينكم، من الأفضل ان تعطى قيمة للشخص الأخر حتى عند الأنفصال



4- لا تبدأ النقاش باللوم

من الأفضل أنهاء العلاقة بسلام وعدم بدأ النقاش بلوم كل طرف للأخر لأن الأتهامات والنزاعات تؤدى إلى عدم إنهاء العلاقة بشكل سليم وستنتهى بأستياء كل منهما للأخر



5- تحديد ماذا بعد الخروج من العلاقة

يجب تحديد بعد أنهاء العلاقة، هل تريدون الأستمرار فى العلاقة كأصدقاء أم لا ؟، لأن فى هذه الأوقات تكون المشاعر متضاربة ولا يفضل الاستمرار كأصدقاء، ولكن من الأفضل ترك مساحة شخصية ويبعد كل طرف عن الأخر لفترة ثم يقرروا إذا كانوا يريدون الاستمرار كأصدقاء أم