شاهد | محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بصورة مع ابنه وشقيقه

نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر محمد رمضان فى الصورة برفقة ابنه وشقيقه معلقا: "أنا وأبني علي في زيارة مفاجئة إلى الجناح الملكي لأخويا محمود رمضان".



وحقق أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي بلغ إجمالي مشاهداته حتى الآن 158 مليونا و161 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب، الأربعاء 17 يوليو 2019.



واحتل كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.