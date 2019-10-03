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برلمان

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:21 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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فريدة محمد وماجده بدوي ومحمود فايد
بعث الأستاذ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر.

وقال عبد العال "إنه لمن دواعي سروري أن أنقل إلى سيادتكم باسمي وباسم نواب الشعب خالص التهنئة القلبية الممزوجة بالفخر والإعزاز بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر العظيم.. يوم أتم الله علينا نعمته وصان كنانته، وحفظ أرضها المقدسة، فصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده".

وأضاف رئيس البرلمان "إنه ليوم خالد مشهود أن تتحرر أرضنا من دنس الاحتلال بأيدي أبنائنا البررة، رجال قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه، الذين أقسم كل فرد منهم وآمن أن الوديعة التي استأمنهم الشعب عليها، هي الحفاظ على الأرض والعرض، وأن كل حفنة من تراب مصر، هي كل مصر، وأن اعلام مصر ستظل عالية ترفرف على كل شبر من ترابها، وكانوا الأوفياء بالقسم".

وتابع "إننا نحني هاماتنا لشهدائنا البررة الذين جادوا بأنفسهم فداءً للوطن، ولا يزالون يفتدونه بأرواحهم الطاهرة ضد أعداء الحياة وخفافيش الظلام، عازمون على اقتلاع جذورهم من أرض الكنانة، والله لا يصلح عمل المفسدين ..لقد حرصتم- يا سيادة الرئيس- منذ أودعكم الشعب أمانته أن تبقى قواتنا المسلحة قوية مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا، لتبقى مصر آمنة مستقرة تنحني أمامها الجباه إجلالًا وإكبارًا".

واختتم عبد العال قائلا "تحية لشعب مصر الأبي بنسيجه الوطني المتماسك، وتحية لصاحب قرار الحرب وبطل السلام، المغفور له الرئيس محمد أنور السادات، طيب الله ثراه، وتحية لشهدائنا الأبرار الذين ما تخلفوا عن عهد وما نقضوا قسمًا".
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