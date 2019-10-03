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فن

ديانا كرزون تفاجئ جمهورها بالغناء باللغة الكردية لأول مرة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:58 م
ديانا كرزون
ديانا كرزون
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شروق ابراهيم
فاجأت الفنانة وسوبر ستار العرب ديانا كرزون، جمهورها الكبير الكردي في أنحاء العالم بغنائها باللغة الكردية لأول مرة خلال مشوارها الفني لتقدم أغنية "خاكي شيرين" وهي من كلمات وألحان هلكوت زاهير وتوزيع يلدان ئوركوزال ومكس بهدر سكباس ومامسترينك معمر توكماك ومهندس الصوت كاوه شيخ وتم تسجيل العمل بين أربيل في استديو سندريلا واستوديوهات تركيا Music Recording studio Tuncrecord istanbul.

وتم إطلاق العمل الغنائي خاكي شيرين وتعني الأرض الجميلة او الخصبة عبر الإذاعات المحلية والعربية والخليجية والعراقية والكردية وعلى المتاجر الإلكترونية وعلى القناة الرسمية للفنان ديانا كرزون "اليوتيوب" حتى تمكن محبيها من الاستماع لهذا العمل المميز.

وتميزت الفنانة وسوبر ستار العرب بالظهور بهذا العمل بالزي الكردي التقليدي من خلال صورة غلاف الأغنية " خاكي شيرين".

يذكر أن سوبر ستار العرب ديانا كرزون قامت بأحياء العديد من الحفلات الغنائية حققت نجاحا كبيرا من خلال الحضور الجماهيري المحب لكافة الألوان الغنائية التي تقدمها ، كما أحيت مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في العاصمة الأردنية عمان في فندق الرويال وسط حضور كبير.
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