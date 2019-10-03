مع شريف رمزي.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بصورة

شاركت ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، ستوري جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة شتوية برفقة زوجها.



وظهرت ريهام بجاكت كافية وبنطلون أسود، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسورات واكتفت بأسورة رقيقة وكانت إطلالة جذابة وأنيقة.



ومن الناحية الجمالية وضعت ريهام ميكب بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرنزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا مع أحمر شفاه باللون البينك.



واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها..