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رياضة

تركيز وسيطرة.. ماذا يحضر رينيه فايلر مدرب الأهلى أمام أسوان بالدوري

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:56 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي عقد جلسة مع لاعبيه علي هامش مران اليوم الذي أقيم باستاد مختار التتش بالجزيرة.

واشاد فايلر بأداء لاعبيه خلال مواجهة الإنتاج وطالب منهم بزيادة التركيز خلال الفترة المقبلة وأن يتقبل الجميع القرارات الفنية دون إبداء أي غضب لان هذا حق طبيعي له.

وقال للاعبيه: «حققتم المطلوب بحصد الثلاث نقاط وتسجيل عدد وافر من الأهداف امام الإنتاج الهربي، وفرض سيطرتكم على مجريات اللعب، وخلق العديد من الفرص للتسجيل»

واضاف أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل ومختلف، ولا يمكن الحديث عن ثبات تشكيل الفريق، مشيرا إلى أن لكل مباراة ظروفها، وهدف الجهاز الفني هو توفير بدائل جاهزة في كل مركز خاصة إن الأهلي يخوض عدد كبير من المباريات في فترة زمنية قصيرة.

وأعلن فايلر ضم 23 لاعبًا لقائمة الفريق الاحمر لمواجهة أسوان وضمت شريف إكرامي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومصطفى شوبير.
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