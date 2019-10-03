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أخبار البلد

شاهد.. آخر الاستعدادات لافتتاح شارع 306 في الدقي بحضور المحافظ

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:03 م
صدى البلد
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القسم الميدانى عدسة عمرو سيد
رصدت عدسة "صدى البلد" آخر الاستعدادات النهائية لشارع 306 بالدقي قبل افتتاحه اليوم الخميس، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة، وعلى رأسهم محافظ الجيزة وعدد من أبطال حرب أكتوبر.

وأكد مسئولو موقع شارع 306، بالدقي، بشارع وزارة الزراعة أمام متحف الزراعة، أنهم يرحبون بزواره يوميًا، عقب افتتاحه اليوم الخميس.

ويُعد "شارع 306"، مشروع مصري أسّسته "تحيا مصر" القابضة للاستثمار والتنمية، بإنشاء شركة "أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة"، وهو شارع للمشروعات الشبابية المتجهين نحو عربات الأكلات السريعة والمشروبات، ويحاول كل منهم إظهار أفضل ما لديه.

وقال مصطفى الجمل، المستشار الإعلامي لشركة أسواق مصر إكسبريس المسئولة عن تنفيذ المشروعات في "شارع 306"، إنه ستتم إقامة حفل افتتاح كبير اليوم الخميس، يضم عددًا من الشخصيات العامة وعلى رأسها اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وأوضح الجمل أنه من المقرر أن يتم تفقد الوحدات والأكشاك المتواجدة بالشارع للوقوف على مدى جاهزيتها للمواطنين وجودة المنتجات، ومن المقرر أن يشارك في الاحتفالية أيضًا عدد كبير من أبطال حرب أكتوبر ونواب البرلمان.
شاهد.. آخر الاستعدادات لافتتاح شارع 306 في الدقي بحضور المحافظ
شاهد.. آخر الاستعدادات لافتتاح شارع 306 في الدقي بحضور المحافظ
شاهد.. آخر الاستعدادات لافتتاح شارع 306 في الدقي بحضور المحافظ
شاهد.. آخر الاستعدادات لافتتاح شارع 306 في الدقي بحضور المحافظ
شاهد.. آخر الاستعدادات لافتتاح شارع 306 في الدقي بحضور المحافظ
شاهد.. آخر الاستعدادات لافتتاح شارع 306 في الدقي بحضور المحافظ
شاهد.. آخر الاستعدادات لافتتاح شارع 306 في الدقي بحضور المحافظ
شاهد.. آخر الاستعدادات لافتتاح شارع 306 في الدقي بحضور المحافظ
شاهد.. آخر الاستعدادات لافتتاح شارع 306 في الدقي بحضور المحافظ
شاهد.. آخر الاستعدادات لافتتاح شارع 306 في الدقي بحضور المحافظ
شاهد.. آخر الاستعدادات لافتتاح شارع 306 في الدقي بحضور المحافظ
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