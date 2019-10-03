شاهد.. آخر الاستعدادات لافتتاح شارع 306 في الدقي بحضور المحافظ

رصدت عدسة "صدى البلد" آخر الاستعدادات النهائية لشارع 306 بالدقي قبل افتتاحه اليوم الخميس، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة، وعلى رأسهم محافظ الجيزة وعدد من أبطال حرب أكتوبر.





وأكد مسئولو موقع شارع 306، بالدقي، بشارع وزارة الزراعة أمام متحف الزراعة، أنهم يرحبون بزواره يوميًا، عقب افتتاحه اليوم الخميس.





ويُعد "شارع 306"، مشروع مصري أسّسته "تحيا مصر" القابضة للاستثمار والتنمية، بإنشاء شركة "أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة"، وهو شارع للمشروعات الشبابية المتجهين نحو عربات الأكلات السريعة والمشروبات، ويحاول كل منهم إظهار أفضل ما لديه.





وقال مصطفى الجمل، المستشار الإعلامي لشركة أسواق مصر إكسبريس المسئولة عن تنفيذ المشروعات في "شارع 306"، إنه ستتم إقامة حفل افتتاح كبير اليوم الخميس، يضم عددًا من الشخصيات العامة وعلى رأسها اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.



