القومي للطفولة يعقد ورشة عمل لمديري وحدات الحماية بالقاهرة

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة عمل على مدار يومي 29و30 سبتمبر لأعضاء ومديري وحدات الحماية بمحافظة القاهرة ، تحت عنوان "وضع السياسات العامة لحماية الطفولة .



جاء ذلك بالتنسيق وبدعم من يونيسف مصر وهيئة انقاذ الطفولة، استهدفت الورشة عدد 22 عضو من عدد 12 لجنة فرعية بالمحافظة وذلك بحضور ممثل المجلس القومي للطفولة والامومة ونائب عن المحافظ ومدير مديرية التضامن، ومدير مكتب الاتصال السياسي نائب عن مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.



هدفت الورشة إلى رفع وبناء قدرات العاملين بلجان حماية الطفل على كيفية وضع سياسات لحماية الطفل بالمحافظة وذلك تنفيذا للدور المنوط به للجان حماية الطفولة طبقا للمادة 97 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، حيث تنص المادة على أن " تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة"، كما نصت ذات المادة من القانون على اختصاصات اللجان الفرعية المنبقة منها وهي أن " تختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر و التدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات و متابعة ما يتخذ من إجراءات.



يأتي ذلك في إطار حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على تفعيل منظومة حماية الطفل على المستوى الوطني، وفي إطار برنامج التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر الذي ينفذه المجلس بدعم فني من يونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

