تعد طريقة عمل اللانشون أميرة شنب، سهلة لربة المنزل التى تحتاج إلى تحضير اللانشون فى البيت بدون إضافة أى مواد حافظ، وخاصة أن طريقة عمل اللانشون هذه تمثل أكلة صحية، يمكن تحضيرها من خلال مكونات موجودة فى المنزل مع الاستعانة ببعض المكونات الأخرى من الخارج، لذلك نرصد لك فى سياق التقرير التالى طريقة عمل اللانشون أميرة شنب.



طريقة عمل اللانشون أميرة شنب



طريقة عمل اللانشون أميرة شنب، يحتاج لعدة مقادير:



-نصف كيلو لحمة مفرومة

- 2 بيضة

-2 ملعقة كبيرة بقسماط

-ملعقة كبيرة بابريكا

-ملعقة صغيرة كمون

- ملح وفلفل أسود مجروش

- ثوم مفروم

- ماء مغلي

-ورق لورا

-زيتون مخلي

-فلفل الوان

- عيش



طريقة عمل اللانشون أميرة شنب .. طريقة التحضير



- ستقومين سيدتى بخلط اللحمة مع البيض والثوم والكمون والبابريكا وملح وفلفل أسود مجروش في الكبة جيدا



- نضيف بعدها البقسماط حسب القوام والحاجة ويرفع الخليط على ورق بلاستيك ثم يوضع به الزيتون حسب الرغبة



- نقوم بلف الخليط على شكل الرول ويغلق بالفويل بإحكام



- يتم وضع الرول فى ماء مغلى على النار مع ورق اللورا والفلفل الأسود وكمون وثوم والملح



- يتم ترك الخليط على النار لمدة 3 إلى 4 ساعات حتى ينضج تماما ثم يرفع الرول فى الثلاجة حتى يبرد تماما ثم يرفع ويقطع شرائح



- ثم يقدم باردا مع الفلفل والعيش والزيتون حسب الرغبة