تخدم 7 آلاف طالب.. البنك الأهلى يساهم فى تطوير عدد من المدارس

افتتح البنك الأهلي المصري عددا من المدارس التي قام بتطويرها بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير – الذراع التنفيذي للمشروع وهو المشروع الذي يندرج ضمن مساهمات بنك أهل مصر في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية.



يأتي هذا الدعم في إطار استراتيجيات البنك الأهلي المصري بوصفه راعي التعليم في مصر ودعما للتوجهات الاستراتيجية للدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لدعم النظام التعليمي.



في إطار تلك المبادرة افتتح البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير عدد من المدارس بمحافظات المنيا، المنوفية والاسماعيلية لخدمة ما يقرب من عدد 6879 طالبا وتطوير 257 معلما.



في المنوفية قام اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بافتتاح 3 مدارس بقرية زاوية رازين بمركز ومدينة منوف بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبتنفيذ مؤسسة مصر الخير وبحضور نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاستدامة الاستراتيجية ومحمود الريس رئيس منطقة فروع الوجه البحري بالبنك، ووكلاء وزارة التربية والتعليم والطب البيطري والتضامن الاجتماعي، وأمل مبدي رئيس قطاع تنمية الموارد بمصر الخير، وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة وفريق عمل المسئولية المجتمعية بالبنك.



تم توفير التجهيزات المدرسية لعدد 1559 طالبا، وتقديم الدعم الفني والتأهيل وأنشطة بناء القدرات ورفع الكفاءة المهنية لعدد 100 معلم، وتطوير ورفع الكفاءة الإنشائية وبناء جناح تعليمي وتوفير التجهيزات المدرسية لمدرسة الاستقلال (1) الابتدائية، إضافة إلى التطوير ورفع الكفاءة الإنشائية وتوفير التجهيزات الطلابية والتكنولوجية لمدرسة زاوية رزين الاعدادية، وتطوير ورفع الكفاءة الإنشائية وبناء جناح تعليمي وتوفير التجهيزات المدرسية لمدرسة زاوية رزين الابتدائية وذلك للمساهمة الفاعلة في تحسين الأداء التعليمي بتلك المدارس.



إضافة الى تطوير العديد من الجوانب التعليمية الأساسية يأتي على رأسها إنشاء العديد من المباني التعليمية لاستيعاب أعداد أكبر من الطلاب فضلا عن عمليات تطوير المباني المتاحة وتسيير الحركة التعليمية من خلال توفير أحدث الأجهزة والأدوات وكافة الوسائل التعليمية لخلق بيئة إيجابية تؤتي ثمارها الإيجابية على الأجيال القادمة.



وفي ذات الإطار افتتح البنك الأهلي المصري عدد 3 مدارس بمحافظة المنيا تم تجهيزهم بكافة الاحتياجات التعليمية المدرسية لعدد 2612 طالبا، وتقديم الدعم الفني والتأهيل وأنشطة بناء القدرات ورفع الكفاءة المهنية لعدد 112 معلما، حيث تنوعت الخدمات التعليمية في المدارس الثلاث ما بين بناء مدرسة دفش للتعليم الأساسي التي تضم 22 فصلا دراسيا، وتطوير ورفع كفاءة وبناء جناح تعليمي بمدرسة مجمع اسطال الابتدائية، وتطوير ورفع كفاءة مدرسة المشير عبدالحكيم عامر الثانوية وذلك للمساهمة الفاعلة في تحسين الأداء التعليمي بتلك المدارس وذلك بحضور اللواء عبد الله قاسم محافظ المنوفية ونرمين شهاب الدين ومحمد لطفي مدير عام بمنطقة فروع الوجه القبلي .



كما افتتح البنك الأهلي المصري مدرستي الإمام مالك والمنايف بمحافظة الإسماعيلية بعد التطوير الذي يهدف لتحقيق الاستفادة الكاملة لعدد 1095 طالبا وتطوير 45 معلما حيث تم رفع الكفاءة الإنشائية وانشاء ملحق تعليمي جديد لمبنى مدرستي المنايف الغربية والإمام مالك، اضافة الى التجهيزات المدرسية بكل مدرسة وتجهيز معمل الحاسب الآلي ومعمل العلوم والزى المدرسي لخدمة عدد (901) طالب، كما امتد التطوير ليشمل رفع الكفاءة المهنية لعدد (38) من أعضاء الهيئة التدريسية، حضر الافتتاح نرمين شهاب الدين ونائب محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة التعليم بالمحافظة.



وتعقيبا على تلك الانجازات اكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري ان تطوير تلك المدارس يأتي ضمن توجهات واستراتيجيات البنك الأهلي المصري في دعم وتطوير العملية التعليمية التي بدأها البنك منذ فترة طويلة والتي تعد ضمن أنشطته في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية حيث يعد أبرز البنوك المصرية اسهاما في تلك المجالات، والذي يأتي في إطار سعي الدولة إلى تنفيذ برامج تنموية من شأنها التخفيف عن كاهل المواطن، وهو ما استحوذ على اهتمام البنك في تقديم الدعم الفني للطلاب ورفع الكفاءة المهنية للمعلم والكفاءة الانشائية للمدارس وامدادها بكافة التجهيزات اللازمة بما يدعم رؤية مصر 2030 التي يعد التعليم الجيد أحد أهم أهدافها.



ومن جانبها صرحت نرمين شهاب الدين أن البنك الأهلي المصري استطاع دعم وتطوير ثمان مدارس بالمحافظات الثلاث ما بين المرحلة الابتدائية والإعدادية بإجمالي 6879 طالبا و257 معلما وذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التعليم المختلفة وذلك في إطار تنفيذ البروتوكول المشترك مع مؤسسة مصر الخير لتنفيذ أنشطة تنمية متكاملة وتساهم في تطوير القرى الفقيرة وهو ما يأتي ضمن مشروع البنك الأهلي المصري لتطوير القري الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية.



واوضحت أمل المبدي أن المؤسسة تقوم بتحسين البنية التحتية بالتعاون مع البنك الاهلي المصري وهيئة الأبنية التعليمية مشيرة الى أنه تم تطوير وصيانة مدرسة زاوية رازين الاعدادية المشتركة وكذا تنفيذ برامج تدريبية لبناء وتنمية قدرات جميع العاملين بمدارس القرية، مع توفير زي مدرسي وأدوات كتابية للطلاب بالقرية بالمجان، حيث ساهم البنك الأهلي المصري في تنمية وتأهيل المدارس المقررة عن طريق اتاحة الدعم المادي، والفني، واللوجستي بجانب تنفيذ مؤسسة مصر الخير الرائدة بقطاع التنمية المجتمعية.



