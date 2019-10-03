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محافظات

بمشاركة 600 جمل..إنطلاق مهرجان شرم الشيخ للهجن بمناسبة نصر أكتوبر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:23 م
سباق للهجن - أرشيفية
سباق للهجن - أرشيفية
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ايمن محمد
شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، انطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى لسباقات الهجن بحضور عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصرى للهجن، واللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ. 

ويشهد المهرجان رؤساء اتحادات الهجن العربية ورؤساء الأندية المصرية الخاصة برياضة الهجن وممثلي جميع القبائل المشاركة في السباق، وذلك بمضمار سباق الهجن الدولى، بدعم من اتحاد الهجن بدولة الإمارات.

وبدأت الانطلاقة بشوطين للماراثون للهجن المشاركة لكافة محافظات مصر، وقال رئيس مدينة شرم الشيخ ، أن المهرجان تقدم جوائزه المالية من اتحاد الهجن الإماراتى، ويشارك فيه 600 جمل من مختلف الأعمار وهى من محافظات جنوب وشمال سيناء، والإسماعيلية، والشرقية والسويس، ومحافظات صعيد مصر والفيوم والوادى الجديد ومطروح، وتستمر الفعاليات حتى مساء السادس من أكتوبر الجارى.

وابدي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء سعادته البالغة لإقامة فعاليات المهرجان الأول لسباقات رياضات الهجن للموسم الرياضى 2019 / 2020 بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ، موجها الشكر لاتحاد الهجن بالامارات ودولة الامارات شعبا وحكومة.

ومن المقرر افتتاح الفعاليات رسميا غدا الجمعه 4 اكتوبر 2019.
بمشاركة 600 جمل..إنطلاق مهرجان شرم الشيخ للهجن بمناسبة نصر أكتوبر
بمشاركة 600 جمل..إنطلاق مهرجان شرم الشيخ للهجن بمناسبة نصر أكتوبر
بمشاركة 600 جمل..إنطلاق مهرجان شرم الشيخ للهجن بمناسبة نصر أكتوبر
بمشاركة 600 جمل..إنطلاق مهرجان شرم الشيخ للهجن بمناسبة نصر أكتوبر
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