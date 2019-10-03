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رياضة

سيراميكا كليوباترا 2003 يواصل تصدر تصفيات القطاعات بسداسية في الدقي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:12 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
‎حقق فريق الناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا مواليد عام ٢٠٠٣، فوزا كبيرا على فريق الدقي، بستة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لدوري القطاعات.

قدم لاعبو سيراميكا كليوباترا مباراة قوية من البداية إلى النهاية، وتقدم سامح محمد مبكرا في الدقيقة العاشرة وأضاف الثاني نفس اللاعب في الدقيقة ٣٢. وفي الشوط الثاني سجل أحمد جمال في الدقيقة ٢، وأحمد ممدوح في الدقيقة ١٦، وعاد أحمد جمال ليسجل هدفين في الدقيقتين ٢٢ و٢٥.

ويشرف العميد شامل دراز رئيس قطاع الناشئين على هذا الفريق ومعه أحمد سيد سيكا مدربا عاما، ومحمد حنفي مدربا لحراس المرمى، وسيد قطب إداريا، ومحمد سيد إيكا أخصائي العلاج، ويعمل الجميع تحت مظلة معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي.

بهذه النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى النقطة الثانية عشرة، ويتصدر جدول الترتيب.‎
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