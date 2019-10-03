الدوري الأوروبي.. التعادل ينهي 9 مباريات في الشوط الأول أبرزها بشيكتاش النني ويونايتد

سيطر التعادل السلبي على مجريات 9 مباريات من أصل 11 مباراة في الشوط الأول ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من الدوري الأوروبي، كان أبرزها تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه ألكمار إضافة إلى مباراة بشكتاش التركي الذي يلعب ضمن صفوفه المصري محمد النني أمام ولفرهامبتون الإنجليزي .



ويلتقى فى نفس المجموعة فريق براجا البرتغالى الان، الذى يلعب ضمن صفوفه المهاجم المصرى أحمد حسن كوكا، أمام ضيفه فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكى.



وكان مانشستر يونايتد فاز على أستانا بطل كازاخستان بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما تعادل الكمار مع بلجراد الصربي 2 - 2.



وجاءت نتائج الشوط الأول على النحو التالي:

