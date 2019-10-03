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أخبار العالم

بعد فشل بطولة ألعاب القوى.. اليابان تتعلم من أخطاء قطر بهذه الطريقة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:47 م
بطولة ألعاب القوى
بطولة ألعاب القوى في قطر
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شيماء مصطفى
قالت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الخميس، إن منظمو أولمبياد طوكيو العام المقبل، يبحثون عن طرق جديدة لمحاربة ارتفاع درجات الحرارة، ويطلبون من الاتحادات الرياضية الأخرى المشورة لحل الأمر.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، أن اللجنة المنظمة للأولمبياد في اليابان أرسلوا استبيانًا إلى الاتحادات لمعرفة التدابير التي يتخذونها لمواجهة الحرارة خلال المسابقات.

يأتي ذلك بعد فشل قطر، في تنظيم بطولة كأس العالم لألعاب القوى، حيث تسببت درجات الحرارة في مشاكل كثيرة بالبطولة أدت لانسحاب عدد من العدائين.

كما تعرضت قطر واللجنة المنظمة، لانتقادات شديدة بسبب قلة الحضور في البطولة، والأخطاء التي وقعت فيها الدوحة مثل أماكن وضع الكاميرات التي أثارت استياء الرياضيات.

وقال باخ إنه بالنظر إلى ما رأيناه للتو في الدوحة، مع انطلاق البطولة، ووصول درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية، كان لا بد من مناقشة حالة الطقس في طوكيو".

ولفت إلى أن اليابان أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية، بأنها تواصلت مع كل اتحاد دولي لإفادتهم بالتدابير الوقائية من الحرارة المرتفعة، خلال دورة الألعاب الأولمبية 2020.
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