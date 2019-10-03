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توك شو

زاهي حواس يروي أسرارا خاصة عن اكتشافات مقابر الأنبياء

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:26 م
زاهي حواس
زاهي حواس
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خالد محيي الدين
قال الدكتور "زاهي حواس"، وزير الآثار الأسبق، إنهم عثروا علي 37 آسيويا يرتدون ملابس تعود لفلسطين في احد مقابر منطقة "بني حسن" بمحافظة المنيا، يترأسهم رجل يدعى "ابشا"، والذي يدعي البعض من دارسي التوراة والإنجيل كونه سيدنا "إبراهيم" عليه السلام، ولكن تلك التحليلات لا يوجد عليها اي دليل.

وأضاف، "حواس" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن هناك لوحة قديمة تسمى لوحة المجاعة والتي تتحدث بشكل كامل عن ما حدث بين الفرعون وسيدنا يوسف، ولكنها تعود للعصر الروماني ولا يوجد دليل على كونها تعود لعصر قديم.

وأوضح، ان هناك لوحة تدعي "النصر" موجودة بالمتحف المصري والتي تشير الى ابادة شعب إسرائيل بالكامل خلال عهد فرعون، والتي ابتدعها شاعر لتمجيد الفرعون.
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