حظك اليوم الجمعة 4 - 10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الجمعة 4 - 10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الجمعة 4 - 10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 4 أكتوبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



حظك اليوم الجمعة 4 - 10 - 2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمنحك روحا عملية تجعلك ترى الأمور بمنظور واقعي.

عاطفيا: فينوس والشمس والمريخ في مواجهة برجك وعليك بالمرونة في علاقتك بالأحباب أو شركاء الحياة والأصدقاء.



حظك اليوم الجمعة 4 - 10 - 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يساعدك على التخطيط ويدفعك نحو أن تخوض اليوم في نشاط جديد ومميز وتفي بالتزامات مادية.

عاطفيا: الوضع الفلكي يمدك بالطاقة العاطفية والبدنية ويمنحك كل النشاط والحيوية.



حظك اليوم الجمعة 4 - 10 - 2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك ويطالبك الفلك بمضاعفة حذرك ومراجعة قراراتك وموقفك المالي.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك رغبة في الابتعاد عن الطرف الآخر.. لا تستسلم لذلك.



حظك اليوم الجمعة 4 - 10 - 2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عائليا وعاطفيا: فينوس والشمس معاكسان وعليك أن تستمع لمن حولك وأن تتفهم مشاعرهم لتحسن التصرف.

صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة مما يجعلك تبادر وتنجز وتعمل بدقة، ورغم الضغوط.. تملك اليوم إصرارا على إصابة أهدافك.



حظك اليوم الجمعة 4 - 10 - 2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الخامس يساعدك على تنظيم وقتك وأفكارك ويمنحك قوة وقدرة على التميز.

عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تمنحك لباقة ودبلوماسية في تعاملك مع الأحباب وتؤثر فيمن تحب بأقوالك وأفعالك.



حظك اليوم الجمعة 4 - 10 - 2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس مما يضع الضغوط على عاتقك ويطالبك الفلك بالتماسك والحذر، واصبر للغد.

عاطفيا وعائليا: تحكم في غضبك وانفعالاتك إذا أردت أن تجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأقارب والأحباب





حظك اليوم الجمعة 4 - 10 - 2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وعائليا: رغم الضغوط والمسئوليات تستطيع أن تتصرف بحكمة ومرونة .

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم لإظهار دعمك لكل محتاج وتقترب من الجميع بلطف.





حظك اليوم الجمعة 4 - 10 - 2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في منزل المال يوجه تركيزك للأمور المالية والمهنية، فقط عليك بإدارة نفقاتك وأعمالك بدراسة وتأني.

عاطفيا واجتماعيا: الكواكب مجتمعة بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تنتبه لأقوالك ولوقع كلماتك على الآخرين.



حظك اليوم الجمعة 4 - 10 - 2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في برجك يدفعك للتطور ويعدك بتغيير إيجابي لكن تدريجيا وبنعومة.

اجتماعيا وعاطفيا: الوضع الفلكي داعم ويعدك بالفرح وتنظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء.



حظك اليوم الجمعة 4 - 10 - 2019 برج الجدى على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا: فينوس والشمس والمريخ في وضع معاكس وعليك أن تجتهد لتحافظ على اللباقة والهدوء في علاقتك بمن تحب.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ما زال يطالبك بالسرية والكتمان.. اصبر وكن متحفظا.





حظك اليوم الجمعة 4 - 10 - 2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بمشاركة الأصحاب والزملاء نشاطات ممتعة وتكسب ثقة الجميع.

عاطفيا: فينوس والمريخ في منزل الحظ يعدانك بأوقات رائعة تقضيها مع من تحب وتنجح في أن تكسر الروتين.





حظك اليوم الجمعة 4 - 10 - 2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا: الوضع الفلكي ما زال دقيقا وقد يصيبك بالحيرة والتشتت.. حاول ألا تستسلم للغضب والتشوش.

مهنيا: القمر والمشتري في مربع برجك يضاعفان سرعة انفعالك.. فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك.

