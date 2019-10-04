رضا عبد العال: فايلر أثبت أنه مدرب عبقري وميتشو بعيد عن كرة القدم .. فيديو

أكد رضا عبد العال نجم الزمالك السابق أن، رينيه فايلر المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي عبقري ويملك العديد من الإمكانيات التي تؤهله للفوز بالعديد من البطولات مع النادي الأهلي والاستمرار معه لسنوات طويلة.



وأضاف عبد العال خلال تصريحاته على قناته الرسمية، أن ميتشو المدير الفني للزمالك بعيد عن كرة القدم بشكل كبير وما يقدمه في مباريات الدوري أو البطولات الأفريقية غير مبشر بالخير.



وقال عبد العال إنه يوجد فرق كبير بين فايلر وميتشو فإن فايلر أثبت أنه يملك لاعبين أساسيين مميزين ومقاعد بدلاء شرسة مستعدة للقيام بأي مهام تسند لها في اي مباراة سواء كانت أمام منافس قوي او ضعيف.



وتابع نجم الزمالك السابق أن، ميتشو أداؤه متذبذب ولم يثبت حتى الآن أنه كفء بأن يستمر مع الزمالك أم لا، وتشكيله أمام مصر المقاصة لم يكن موفقا.



وأشار عبد العال إلى أن ميتشو لا توجد له لمسات فنية نهائيًا، على عكس فايلر المدير الفني للأهلي.



وشدد عبد العال موجهًا كلماته إلى ميتشو: "الزمالك استغنى عن جروس لقدوم مدير فني أقوى منه ولكنك أسوأ من جروس بمراحل كثيرة".