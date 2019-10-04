العبيدي: خفض المواد البترولية يعكس إحساس الرئيس بنبض الشارع

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم في مصر على الحفاظ على الوطن من ناحية، وعلى النهوض بمؤسسات الدولة من ناحية ثانية، وعلى إقامة المشاريع العملاقة من ناحية أخرى، وعلى الانطلاق إلى الحدود القصوى في عملية الإصلاح الاقتصادي من ناحية رابعة.



وأضاف العبيدي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يخطو في كافة المجالات خطوات هامة، يشهد بها العدو قبل الصديق، ويراها الشعب المصري بأم عينيه، فإذا به يساند القائد، ويدعم الجيش، ويعضد مؤسسات الدولة، ويتحمل التكلفة الكبيرة التي يحتاجها الإصلاح الاقتصادي.



وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي راهن على قدرة تحمل ووعي الشعب المصري للخروج من عنق الزجاجة، حيث كانت مصر تمر بأخطر مرحلة في تاريخها الحديث والمعاصر، فشمّر الشعب المصري عن سواعده؛ ليشارك في عملية البناء: كل فرد في الشعب، حسب ما يستطيع.



ولأن المصريين دائما - بحسهم الوطني المرهف- يميزون بين من يعمل من أجل مصلحة الوطن وبين من يعمل عكس ذلك، آمن الشعب المصري إيمانا راسخا لا يتزعزع بإخلاص ابنه وقائده الرئيس عبد الفتاح السيسي فتحمل معه تبعات إحدى أصعب الفترات التي مرت على الشعب من الناحية الاقتصادية.

وتابع مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن بعد الفاتورة التي تحملها الشعب المصري في إصلاح منظومة الاقتصاد المصري، وبعد أن أتت التجربة الناجحة بثمارها، تم الإعلان اليوم عن تخفيض أسعار المحروقات، وهو ما سينسحب على بقية السلع بالضرورة التي ستأخذ في الانخفاض، والتي سيكون لها مردود على مستوى معيشة المواطن المصري.



وشدد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج على أن هذه التخفيضات في هذه السلع جاءت نتيجة لإحساس الرئيس السيسي بالمواطن البسيط، وتاكيدا على تقدير الرئيس للطبقات المحدودة التي تحملت كثيرا من أجل مصر، ذلك الذي أكده وثمّنه له الرئيس في أكثر من لقاء وفي أكثر من مناسبة، وهو ما يعكس أيضا أن الرئيس السيسي يستمع إلى الأنّات التي تصدر عن البسطاء من أبناء الوطن.





وتوجه مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على تخفيف الأعباء عن المواطنين المصريين، مطالبا بضبط منظومة الأسعار ليشعر للمواطن بتحسن ملموس.