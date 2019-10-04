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رياضة

بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة لـ أسوان منذ قليل .. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:03 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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ياسمين تيسير
غادرت منذ قليل بعثة فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي مطار القاهرة الدولي و توجهت لـ اسوان لمواجهة فريق أسوان المقرر لها عصر غدٍا السبت على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لفريق الكرة الاول بالنادي الاهلي فيديو لـ بعثة الفريق اثناء استقلال الطائرة .

و علقت :" فريقنا بمطار القاهرة استعدادا للتوجه لأسوان ✈️ #يلا_يا_أهلي".


ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين على حساب سموحة والإنتاج الحربي.

وقرر المدير الفني السويسري رينيه فايلر ضم 23 لاعبًا لتلك الرحلة هم شريف إكرامي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومصطفى شوبير.


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