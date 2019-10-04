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رياضة

أخبار الرياضة..خناقة أمير مرتضى و مراسل تايم سبورت.. تركي آل الشيخ يقاضي محمد على..شوبير يوجه صدمة للزمالك

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
ياسمين تيسير
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخبار الرياضية اليوم، الجمعة الموافق 4 -10-2019 ومن أبرزها:

خناقة بين أمير مرتضى ومراسل تايم سبورت بسبب ميتشو.. تفاصيل مثيرة

نشبت مشادة قوية بين أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادى الزمالك، ومراسل قناة تايم سبورت، بعد أن أجرى المراسل حوارا مع الصربى ميتشو المدير الفنى دون الحصول على إذن من المشرف علي الكرة.

تركي آل الشيخ: سأقاضي محمد علي بهذه الطريقة

فتح تركى آل شيخ مالك نادي الميريا الاسباني النار على الهارب محمد على مؤكدا أنه سيتقدم ببلاغ رسمي ضده في ظل إقامته في إسبانيا حيث يتواجد المصري الهارب

جينيراسيون يواصل التصعيد أمام الزمالك ويستعين بأكبر منصب بالكاف

اشتعلت الحرب في أزمة مباراة الإياب بين الزمالك وجينراسيون السنغالي فى دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا والتى أصبحت حديث الأوساط الرياضية المحلية والإفريقية وتداولتها وسائل الإعلام العالمية وصار هناك حالة من الترقب بعدما تم تأجيل حسم القرار النهائي إلى يوم 8 أكتوبر الجاري.

أحمد شوبير يوجه صدمة لـ الزمالك بشأن مباراة جينيراسيون السنغالي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن امكانية اقامة مباراة الزمالك و جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قرار جديد من ميدو بعد خسارة المقاصة أمام الزمالك
عقد احمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة جلسة مع اللاعبين بعد مباراة الزمالك والتي انتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف وطالبهم بغلق ملف المباراة والتركيز في اللقاء المقبل أمام الجونة المحدد له بعد غدٍ الأحد اي بعد اقل من 72 ساعة.

مرتضى منصور يفتح النار على اتحاد الكرة والسبب التحكيم

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