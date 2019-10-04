الداخلية: ضبط 5476 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 5476 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



أسفرت جهود الادارة بإشراف اللواء علاء متولى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة عن ضبط 5476 مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها 1825 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و192 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و9 دراجات نارية مخالفة، و39 مخالفة شروط الترخيص، و18 مخالفة "موقف عشوائى"، و47 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.