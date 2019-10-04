لكل موقعة صيحة .. أستاذ بالأزهر يكشف صيحات الغزوات وحرب أكتوبر.. فيديو

قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم، الأستاذ بجامعة الأزهر، إنه قبل حرب أكتوبر المجيدة بنى اليهود خط بارليف وكان خطا محصنا لهم، وزعموا أنه لن يخترق من قبل الجيش المصري، ولكن الله ألهمنا في هذا اليوم بصيحة الله أكبر فكانت غزوات الرسول لها صيحة، ففي بدر كانت الصيحة "أحد أحد" وفي أكتوبر كانت الصيحة "الله أكبر".



وتابع أبو هاشم، في خطبة الجمعة عن منزلة الشهداء، بقرية العجمي بالشرقية: نقول لاهل مصر جميعا أن يعتصموا جميعا بحبل الله، لأن الوحدة من أدلة النصر وعليهم ألا ينساقوا خلف الشائعات، ففي المدينة كانت شائعات تثار لبث الفتن ولكن المسلمين تمسكوا بحبل الله فانتصروا على أعدائهم



وأشار إلى أنه ينبغي على المصريين أن يحافظوا على وطنهم أمام الموجة العاتية التي تمر بها البلاد والتي ينتشر فيها الفتن التي تريد تدمير البلاد.