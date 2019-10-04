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رياضة

برشلونة يحدد بديل أرنستو فالفيردي

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:25 م
فالفيردي
فالفيردي
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القسم الرياضي
أفادت تقارير صحفية بأن برشلونة يفكر جديًا في بديل قوي للمدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، وسط الأداء البعيد عن البرسا مقارنة بالأعوام السابقة، على الرغم من امتلاكه مجموعة من النجوم الكبيرة.

وذكرت شبكة "تي إن تي سبورتس" الأرجنتينية أن النادي الكتالوني حدد بديلًا أرجنتينيًا، هذا البديل يتمثل في مارسيلو جاياردو، مدرب ريفر بليت، والملقب بـ صائد البطولات القارية.

وذكرت أن هذا القرار سيتم اتخاذه في حالة واحدة فقط، وهي عدم قدرة فالفيردي على تحسين أداء البلوجرانا، في الموسم الحالي.

ويعتبر جاياردو الخيار الأول لرئيس النادي الكتالوني، جوسيب ماريا بارتوميو، لا سيما أنه نجح في الفوز بكأس الليبرتادوريس أمام بوكا جونيورز على ملعب سانتياجو برنابيو بنتيجة 3-1.

وتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف البلوجرانا يعتبر ميزة لإقناع مارسيلو للمجيء إلى تدريب الفريق الاسباني بقيادة مواطنه.

وحتى الآن لم يعط جاياردو أي إجابة متعلقة بتدريب برشلونة، خاصة أنه يضع كل تركيزه حاليًا في منافسات بطولة الليبرتادوريس والاستعداد لمواجهة بوكا جونيورز في مباراة العودة للدور نصف النهائي، بعدما فاز في الذهاب بهدفين دون رد.

ويمتلك المدرب الأرجنتيني عقدًا مع ريفر بليت حتى 2021 بعد تجديد عقده بمبلغ كبير منذ فترة قريبة، لهذا عندما يكون الأمر جديًا من قبل النادي الكتالوني، لن يكون سهلًا مغادرته البلاد.

جدير بالذكر أن البلوجرانا نجح في الفوز على انتر ميلان في المباراة الأخيرة بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو.
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