ترجع للعصور الفرعونية واليونانية.. ضبط عاطل بحوزته 109 قطع أثرية في أسيوط

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بأسيوط وبحوزته 109 قطع أثرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، خاصةً الجرائم المتعلقة بالآثار، من خلال ضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.



وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط، حيازة (عاطل - سن 45 - مُقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) بعض القطع الأثرية وعرضها للبيع بقصد الاتجار والتربح منها.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، ما أسفرت عن ضبطه بمسكنه، وبحوزته 109 قطعة يشتبه فى آثريتها بينها 100 عملة معدنية مختلفة الأحجام والأشكال، و8 تماثيل أوشابتى من الحجر الجيرى أزرق اللون بأبعاد مختلفة من 8 سم حتى 18 سم، وجعران من الحجر الجيرى أزرق اللون بطول (4 سم تقريبًا).



وبمواجهته، اعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار، وبعد إجراء المعاينة بمعرفة الجهات المعنية، أفادت بأثرية المضبوطات وأنها ترجع للعصور ( الفرعونية – الرومانية – اليونانية).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.