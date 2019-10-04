برنامج يرضي العراقيين.. مقتدى الصدر يدعو نوابه لمغادرة البرلمان

دعا زعيم التيار الصدري، رجل الدين العراقي، مقتدى الصدر، نواب كتلة "سائرون" إلى تعليق عضويتهم في البرلمان العراقي.

جاء ذلك على خلفية التظاهرات الدامية التي شهدتها بغداد فضلًا عن مناطق عدة جنوب العراق.



وحث مقتدى الصدر نوابه على تعليق عملهم في البرلمان حتى صدور برنامج وزاري يرضي الشعب والمرجعية الشيعية العليا في العراق.



وكانت الاحتجاجات العراقية قد أسفرت عن مقتل 31 شخصا.



وتجددت الاحتجاجات اليوم الجمعة حيث استخدمت الشرطة الرصاص الحي في تفريق المتظاهرين.



وقطعت خدمات الإنترنت عن نحو 75 بالمئة من المناطق العراقية.

