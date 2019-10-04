اختبار طبي لمدافع الزمالك قبل مباراة نادي مصر فى الجولة الثالثة للدوري

قرر الجهاز الطبى لنادي الزمالك برئاسة الدكتور أسامة محمد، إخضاع محمد عبد الغني مدافع الفريق لاختبار طبي جديد على هامش استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة نادى مصر فى المباراة التى ستجمع الفريقين بعد غد الأحد فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.



واشتكى محمد عبد الغنى من تجدد آلام العضلة الخلفية التى عانى منها فى مباراة مصر المقاصة أمس بالجولة الثانية للدورى باستاد السلام .



وعاد محمد عبدالغنى لصفوف الزمالك من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية تعرض لها فى لقاء السوبر المصرى أمام النادي الأهلي الأمر الذى جعله يغيب عن لقاء الإتحاد السكندري في الجولة الأولى للدوري .



وحقق الزمالك الفوز الثانى على التوالى فى بطولة الدورى موسم 2019-2020 على حساب مصر للمقاصة بهدف أحمد سيد زيزو بعدما تخطى عقبة الاتحاد السكندرى فى الجولة الأولى بهدف مصطفى محمد .





