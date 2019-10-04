Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد |لاميتا فرنجية تقضى إجازتها مع زوجها

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:44 م
لاميتا فرنجية وزوجها
لاميتا فرنجية وزوجها
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لاميتا فرنجية في الصورة بـ رفقة زوجها، وهى ترتدى بدى كت مكشوف البطن وبنطلون اسود ونسقت معه قبعة أنيقة.

ووضعت لاميتا فرنجية، ميكب بألوان ملائمة لإطلالتها، وكان شعرها البني منسدلًا على كتفيها، وعلقت قائلة: "يوم الجمعة الحمى اللاتينية".

يذكر أن احدث أعمال فرنجية السينمائية، فيلم "بنت من دار السلام"، وشاركها البطولة كل من رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.

وشاركت لاميتا في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005 كما مثلت في مسلسل عصر الحريم وشاركت رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة.
شاهد |لاميتا فرنجية تقضى إجازتها مع زوجها
شاهد |لاميتا فرنجية تقضى إجازتها مع زوجها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد ..لاميتا فرنجية تبدع في مباراة تنس

بالدراجة الهوائية: لاميتا فرنجية تنشر صورة لها فى فرنسا

لاميتا فرنجية بصحبة ابنها في أحدث جلسة تصوير

لاميتا فرنجية تستعرض جمالها داخل حمام السباحة .. شاهد

استمر بالنصيف.. لاميتا فرنجية في أحدث صورة

بـ قبعة.. لاميتا فرنجية تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة

ترشيحاتنا

صدمة للزمالك.. اشتباه فى إصابة نجم الفريق بقطع بالرباط الصليبى

الجيش الليبي يعلن الانتصار على تركيا في ضواحي طرابلس

3 قنوات تنقل مباراة منتخب مصر أمام البرازيل في كأس العالم للكرة الطائرة

للمرة الثانية.. الطفل قاتل زميله في جدة أمام النيابة وتطور في موقفه

عمرو الجنايني يقود مبادرة صلح بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب

دعاء شكر الله على نعمه.. تعرف عليه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء .. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

الاتحاد الأوروبي يمول ترميم حصن شالي الأثري بقيمة 600 ألف يورو .. صور

منة فضالي تتألق بمايوه منقوش على انستجرام