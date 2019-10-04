شاهد |لاميتا فرنجية تقضى إجازتها مع زوجها

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت لاميتا فرنجية في الصورة بـ رفقة زوجها، وهى ترتدى بدى كت مكشوف البطن وبنطلون اسود ونسقت معه قبعة أنيقة.



ووضعت لاميتا فرنجية، ميكب بألوان ملائمة لإطلالتها، وكان شعرها البني منسدلًا على كتفيها، وعلقت قائلة: "يوم الجمعة الحمى اللاتينية".



يذكر أن احدث أعمال فرنجية السينمائية، فيلم "بنت من دار السلام"، وشاركها البطولة كل من رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.



وشاركت لاميتا في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005 كما مثلت في مسلسل عصر الحريم وشاركت رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة.