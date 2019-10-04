غياب شيكابالا عن تدريبات الزمالك بفرمان من ميتشو

حصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد ولاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على راحة من التدريبات بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس في مباراة مصر للمقاصة بالدوري الممتاز.



وفضل الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو منح شيكابالا راحة بعد شكواه من شد وخروجه من اللقاء.



ويستعد الزمالك لمواجهة إف سي مصر الأحد المقبل في الجولة الثالثة للدوري الممتاز، علما بأن الفريق حقق الفوز على المقاصة بهدف نظيف في الجولة الثانية.