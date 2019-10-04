500 جنيه حدًا أدنى.. حالات وموعد صرف منح الزواج بـ قانون المعاشات الجديد



1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :



‌أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

‌ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

‌ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.



* منحة الزواج بـ قانون المعاشات الجديد



ونص قانون المعاشات الجديد على أنه: " تصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللإبنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة".



يشار إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، كان قد نفى ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إيقاف وزارة التضامن "منحة الزواج" المستحقة للابنة أو الأخت عند زواجها في قانون المعاشات الجديد.



* الحكومة تنفي وقف منحة الزواج بـ قانون المعاشات الجديد



ونفت وزارة التضامن الاجتماعي، على لسان المركز الإعلامي للحكومة، أنباء وقف منحة الزواج للابنة والاخت، مُؤكدةً استمرار الوزارة في صرف "منحة الزواج" المستحقة للفتاة عند زواجها باعتبارها أحد الحقوق المُقررة بموجب القانون الجديد، مُشددةً على أن قانون التأمينات الجديد يحافظ على كافة الحقوق المُكتسبة بموجب القوانين السابقة.



وأوضحت الوزارة، أنها تقدم "منحة الزواج" عند قطع معاش الابنة أو الأخت بعد زواجها، والتي تساوي المعاش المستحق عن مدة عام كامل، مُشيرةً إلى أن هذه المنحة لا تستحق إلا لمرة واحدة، ويتم احتسابها على المعاش المستحق بدايةً من شهر الزواج بحد أدنى 500 جنيه، لافتةً إلى أن منحة الزواج تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 15 سنة من تاريخ استحقاقها، ويتم الصرف من خلال التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، وتقديم طلب صرف المنحة مُرفقًا بها صورة وثيقة الزواج، وصورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية، وطلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.



وفي النهاية، ناشدت وزارة التضامن جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع الواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المُضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16439).

راجت بعض الشائعات حول وقف الحكومة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، منحة الزواج التي تقدم للأخت أو الابنة بعد الزواج، كبديل لقطع المعاش عنهن، بـ قانون المعاشات الجديد، واستنادًا لما جاء في قانون المعاشات الجديد، وبالتحديد في المادة رقم (105) من القانون، فإن الحكومة لا تستطيع أن تقوم بوقف منحة الزواج الي تضمنها قانون المعاشات الجديد، لأنها بذلك تكون قد خالفت القانون.ففي المادة 105 ومن قانون المعاشات الجديد، بين القانون بعد عرض حالات وقف المعاش، والتي يكون من ضمنها الابنة أو الاخت حال زواجهما، أن هناك منحة للزواج تصرف لهما.