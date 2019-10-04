ميتشو يجهز إمام عاشور لمواجهة نادي مصر بهذه الطريقة

خاض إمام عاشور لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك لتدريبات إضافية بعد مشاركته مع زملائه في المران.



وحرص عاشور على الاستمرار في التدريبات بناء على رغبة ميتشو المدير الفني للزمالك والذي يضع له تدريبات مكثفة لتجهيزه بالشكل الأنسب.



ويستعد الزمالك لمواجهة إف سي مصر الأحد المقبل في الجولة الثالثة للدوري الممتاز، علما بأن الفريق حقق الفوز على المقاصة بهدف نظيف في الجولة الثانية.





