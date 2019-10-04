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رياضة

كلوب عن فيديو مدرب سالزبورج: سأغادر ليفربول لو حدث ذلك

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:14 م
كلوب - صورة أرشيفية
كلوب - صورة أرشيفية
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أحمد هاني
علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي والذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، عن رأيه في فيديو لمدرب سالزبورج النمساوي خلال مباراة الفريقين مساء الأربعاء فى دورى أبطال أوروبا، حيث ظهر وهو يحفز لاعبي فريقه للعودة في اللقاء بين الشوطين.

وأبدي كلوب استياءه عن واقعة فى مؤتمر صحفى عقده اليوم قبيل مباراة ليستر سيتي غدًا عندما سئل ماذا تفعل لو ظهرت في فيديو مثل هذا تحفز اللاعبين: "لو حدث هذا الأمر معى على قناة ليفربول وتم تصويري بتلك الطريقة، سأغادر النادي على الفور".

وظهر فيديو للمدرب خلال حديثه للاعبين بين الشوطين داخل غرفة خلع الملابس وقال لهم: "يجب أن نلعب بشكل أقوى على المستوى الجسدي. واجهوا فيرجيل فان دايك بشكل أكثر قسوة، لأننا حتى الآن نلعب باحترام كبير، إنها ليست مباراة ودية".

وحقق فريق ليفربول الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف أمام سالزبورج النمساوي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعته ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأبطال .

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي والذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، عن رأيه في فيديو لمدرب سالزبورج النمساوي خلال مباراة الفريقين مساء الأربعاء فى دورى أبطال أوروبا، حيث ظهر وهو يحفز لاعبي فريقه للعودة في اللقاء بين الشوطين.

وأبدي كلوب استياءه عن واقعة فى مؤتمر صحفى عقده اليوم قبيل مباراة ليستر سيتي غدًا عندما سئل ماذا تفعل لو ظهرت في فيديو مثل هذا تحفز اللاعبين: "لو حدث هذا الأمر معى على قناة ليفربول وتم تصويري بتلك الطريقة، سأغادر النادي على الفور".

وظهر فيديو للمدرب خلال حديثه للاعبين بين الشوطين داخل غرفة خلع الملابس وقال لهم: "يجب أن نلعب بشكل أقوى على المستوى الجسدي. واجهوا فيرجيل فان دايك بشكل أكثر قسوة، لأننا حتى الآن نلعب باحترام كبير، إنها ليست مباراة ودية".

وحقق فريق ليفربول الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف أمام سالزبورج النمساوي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأبطال .

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