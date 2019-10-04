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حوادث

ضبط 8 ملايين عبوة وقرص منشط محظور تداولها بمخزن بالجيزة.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:18 م
صدى البلد
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محمد صبري - اسلام مقلد
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط صاحب مخزن جمع كمية من الأقراص المنشطة والأعشاب المهربة جمركيا بلغت 8 ملايين عبوة وقرص وغير مسجلة بوزارة الصحة وخالية من المستندات التى تفيد مشروعية حيازتها فى الجيزة.

وتبين ان العبوات محظور تداولها من الاسواق ولم تخضع لأى تحليل من قبل وزارة الصحة ومجهولة المصدر، وانها غير مسدد عنها الرسوم الجمركية.

جاء ذلك نفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.
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