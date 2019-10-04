مفاوضات سد النهضة.. أمريكا تدخل على خط الأزمة وتدعو للتوصل إلى اتفاق



أعلن البيت الأبيض دعمه للمفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق تعاون متبادل المنفعة حول تشغيل سد النهضة.



وأضافت المتحدثة الصحفية في بيان أن لجميع دول حوض النيل الحق في التنمية الاقتصادية والازدهار.



ودعا البيت الأبيض جميع الأطراف إلى إظهار حسن النية من أجل التوصل إلى اتفاق يصون الحقوق ويحترم حصة كل دولة من مياه نهر النيل.



وانطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الجمعة الاجتماعات الثلاثية لوزراء الموارد المائية والري في مصر، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلى، لبحث ملف سد النهضة الاثيوبي.



ويناقش الوزراء على مدى يومين، مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية التي بحثت على مدى 4 أيام تلك المسألة.